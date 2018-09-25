Ученые выявили аромат, способный победить облысение

Ученым удалось выявить аромат, который может помочь решить проблему облысения. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами исследований поделились специалисты из университета Манчестера.

Как передает ВВС, они определили, что облысение способен остановить аромат сандалового дерева. Отмечается, что для борьбы с проблемой нужно не само дерево, а его «парфюмерная» версия.

Специалисты говорят, что рецепторы на голове, распознающие запахи, «производят белок OR2AT4, а тот запускает обонятельную реакцию». Ученые отмечают, что он, при этом, способствует заживанию повреждений после небольших порезов.

Ученые говорят, что «в формировании новых волос задействованы те же молекулярные механизмы, что и в образовании новой ткани, а стимулировать рост волос можно воздействием на рецепторы OR2AT4».

Проведя ряд тестов на добровольцах, исследователи выяснили, что всего за неделю «производство гормона, отвечающего за рост волос, выросло почти на треть».

Также было отмечено, что «активация обонятельного рецептора продлила жизнь клеткам, задействованным в формировании волос, благодаря чему волосы должны расти не только активнее, но и дольше».

Как отмечается в публикации, искусственный сандаловый аромат используется в косметической промышленности, а также в производстве парфюмерии.

Как писала «Фраза», ученые рассказали о неожиданных последствиях депрессии, а также установили главную опасность шашлыков.