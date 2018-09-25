После полицейской погони в Николаеве от сердечного приступа скончался водитель Jaguar

Резонансное ДТП произошло на выходных в Николаеве: уходя от полицейской погони, тут разбился водитель Jaguar. Как выяснили журналисты «Фразы», позже он скончался.

Как сообщили «Новостям-N» друзья погибшего, 36-летний Юрий С. умер у себя дома от сердечного приступа.

Они говорят, что их товарищ «очень переживал из-за случившегося, что, по всей видимости, и привело к сердечному приступу и смерти».

ДТП случилось в ночь на воскресенье, 23 сентября, когда полицейские остановили в микрорайоне Варваровка Jaguar, «характер движения которого вызвал подозрения». Копы говорят, что водитель был пьян, после чего на него был составлен протокол по статье 130 Административного кодекса Украины.

Однако на этом инцидент не был исчерпан. Внезапно водитель сел за руль и попытался скрыться, после чего началась полицейская погоня. Сообщается, что на одном из участков водитель «не справился с управлением и врезался в дерево», однако тот почти не пострадал. Водитель отделался ушибом мягких тканей головы, и после оказания первой медицинской помощи его отпустили домой. Там у него и случился сердечный приступ.

По данным СМИ, погибший был родственником известного в городе бизнесмена Григория Стерпула.

Как писала «Фраза», ранее в Николаеве трамвай насмерть сбил пенсионерку.