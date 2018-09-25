Ученые рассказали о неожиданных последствиях депрессии

Ученые выяснили, что депрессия приводит к деформации головного мозга, меняя его структуру. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли специалисты из немецкого института нейробиологии и когнитивных наук общества Макса Планка в Лейпциге.

Для своих исследований ученые выбрали 84 добровольцев, жаловавшихся на длительные депрессивные состояния. Специалисты установили, что почти у всех подопытных «в пять раз была увеличена левая часть гипоталамуса». Гипоталамуса – это небольшая область в промежуточном мозге.

Ученые говорят, что у людей, страдающих депрессией, в том числе ухудшилась способность решать примитивные бытовые задачи, также у них был «нарушен эмоциональный фон».

Как говорят специалисты, из-за депрессии наш мозг начинает «работать на износ», из-за чего человек теряет возможность адекватно реагировать на внешние факторы и решать бытовые задачи.

Как писала «Фраза», ранее исследователи заявили, что мир впадает в депрессию. Названы самые несчастные страны.

Также ученые выяснили, что постоянное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия всех типов.