Кое-где в Киеве полностью отключат воду. Людей просят потерпеть

С весны Киев остается без горячей воды, однако теперь кое-кому отключат и холодную воду. Как выяснили журналисты «Фразы», не повезет жителям сразу нескольких улиц.

Объясняют такие неудобства в КГГА ремонтом системы водоснабжения.

Так, в среду, 26 сентября, с 8-00 до 07-00 и 27 сентября отключат воду на улице Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б и улице Данила Щербакивского, 47-В.

В четверг, 27 сентября, с 8-30 до 07-00 и 28 сентября отключения будут на улице Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46.

В пятницу, 28 сентября, с 8-00 до 07-00 29 сентября воду отключат по улице Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37 и переулку Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23. В этот же день воду будут отключать с 19-00 до 09-00 29 сентября по улице Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29, а также с 9-00 до 07-00 29 сентября на улице Бориспольская, 19, 34.

Как писала «Фраза», возвращение горячей воды в Киеве переносится.