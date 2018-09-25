Цены на нефть побили четырехлетний максимум из-за конфликта ОПЕК с Трампом

Цены на нефть продолжают стремительно идти вверх. Как выяснили журналисты «Фразы», после затяжного падения они уже достигли показателей ноября 2014 года.

В частности, в ночь на вторник, 25 сентября, на мировых торах стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года перевалила за отметку в 81 доллар за баррель. В то же время, цены на нефть марки WTI выросли почти до 72 долларов за баррель.

Мировые аналитики связывают рост цен на нефть с алжирским заседанием министерского комитета ОПЕК+. Ранее его представители пошли на конфликт с президентом США Дональдом Трампом, отказавшись увеличить добычу «черного золота», что привело бы к падению цен. Белый дом считает, что члены ОПЕК, «пользуясь своей монополией, пошли на сговор» и «манипулируют ценами на нефть».

Как писала «Фраза», Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть, после чего они тут же пошли вниз.

Ранее Bloomberg составил карту цен на бензин в мире.