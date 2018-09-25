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В Украине ударят первые «морозы»

В Украине ударят первые «морозы»

Погода в Украине продолжает ухудшаться. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшее время температура в некоторых регионах упадет до минусовых показателей.

Как сообщает Гидрометцентр, кроме этого, по стране ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ближайшей ночью и в среду, 27 сентября, в центральных, восточных и южных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов.

Также в Карпатах температура воздуха упадет до -5 градусов.

Кроме этого, минусовая температура ожидается в Киеве, где идут холодные сильные дожди.

Как писала «Фраза», в Украине выпал первый снег.

Ранее из-за непогоды в Украине были обесточены сотни населенных пунктов, подтоплены Одесса и Николаев.

Тэги: температура, общество, погода, морозы, заморозки

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