Медведчук об участии супруги в «Танцах со звездами»: Я считаю огромным достоинством Оксаны то, что она поборола этот вызов

О том, почему Виктор Медведчук не советовал супруге Оксане Марченко участвовать в танцевальном проекте «1+1» и как политик относится к участию жены в «Танцах со звездами», политик рассказал в интервью телеканалу NewsOne.

Как сообщает ГолосUA, по словам Виктора Медведчука, ему нравится, как танцует Оксана.

«Безусловно, мне нравится моя жена, потому, что я ее люблю — это естественно. Более того, это правда, что я не советовал участвовать ей в этом конкурсе, хотя ее два года уговаривали. И не советовал именно исходя из того, что я люблю Оксану. Я понимал, что возможны различные провокации. Ну, видите, мой политический и жизненный опыт меня не подвели», — рассказал политик журналистам.

Он считает, что провокации были и будут, но Оксана — стойкая, мужественная, принципиальная и последовательная женщина.

«И она приняла этот вызов и делает все для того, что бы побороть этот вызов. То, что она его поборола уже, я считаю это ее огромным достоинством. И я даже сказал о том, что, поборов этот страх, эти провокации, эти наезды и все остальное, о чем нельзя говорить, скажем, цензурно, — она уже победила в себе себя и — это самое главное. Более того, она получает от этого удовлетворение и удовольствие, и я всячески ее поддерживаю!» — подытожил лидер «Украинского выбора».