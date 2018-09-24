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Говорил в Москве: Медведчук допустил возможность вхождения «Л/ДНР» в состав Украины

Говорил в Москве: Медведчук допустил возможность вхождения «Л/ДНР» в состав Украины

Жителей временно оккупированных территорий на Донбассе можно уговорить вернуться в состав Украины на условиях «широкой автономии». Об этом заявил член партии «За Життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук в интервью телеканалу NEWSONE, сообщает ГолосUA.

По словам политика, свое мнение он озвучивал в разговорах с главами самопровозглашенных республик, а также в Москве.

«Когда я говорю о мирном плане на Донбассе, я предполагаю, что можно договориться о том, чтобы убедить людей, проживающих и работающих на неподконтрольных территориях, вернуться в состав Украины на условиях широкой автономии, которую им необходимо предоставить на основании действующего законодательства и, естественно, внесения изменений в Конституцию. Это то, что может непосредственно убедить этих людей с учетом обеспечения их безопасности, управления этими территориями в будущем через парламент автономии, через правительство автономии, через те ведомства, которые будут там созданы, для того чтобы, с одной стороны, их жизнь была более самостоятельна, но, с другой стороны, они будут гарантированы киевской властью и будут входить в состав Украины. Разве это не цель — вернуть людей, и вернуть территории, и восстановить территориальную целостность?» — подчеркнул Медведчук.

При этом он допускает, что украинская власть должна пойти на некоторые уступки.

«Не понимаю, почему так называемые патриоты выскакивают из штанов, бьют себя в грудь и кричат: „Никаких Минских соглашений, никаких уступок, ибо это капитуляция!“. Капитуляция в чем? В том, чтобы вернуть людей, территории с предприятиями, заводами и фабриками, которые представляют 18% индустриального потенциала Украины? Вернуть поступления в бюджет, зарплаты и заработки людей, бизнес, который сегодня прозябает на этих территориях? А я считаю, это большой выигрыш для страны и для людей», — сказал лидер «Украинского выбора».

По информации политика, прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир, согласно данным социологов за 2017-2018 год, хотят 70‒80% всего населения Украины. В то же время почти 43% жителей неподконтрольных территорий Донбасса согласны вернуться в состав Украины на правах автономии.

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