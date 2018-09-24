На сайте КМУ появилась петиция в защиту прав УПЦ

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция в защиту прав на пользование имуществом и сооружениями Украинской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», если петиция наберет 25000 подписей, она будет рассмотрена КМУ.

В петиции сказано: «Не принимать органами государственной власти любых решений о лишении права пользоваться храмами, имуществом, зданиями, сооружениями Украинской Православной Церкви, в том числе не отменять распоряжения Кабинета Министров Украины от 11 июля 2013 № 519-р о передаче в безвозмездное пользование Свято Успенская Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви зданий и сооружений».

«Не принимать решения, которые разжигают религиозное противостояние и вражду. Нашей стране нужен мир и единство, а не ссоры и драки», — также сказано в петиции.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали недавнее назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Также сообщалось, что УПЦ может призвать православных к мирному неповиновению.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Напомним, недавно Патриарх Варфоломей продолжил подталкивать Украину к религиозному противостоянию

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