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Под Киевом пройдет уникальный фестиваль каскадеров

Под Киевом пройдет уникальный фестиваль каскадеров

29 и 30 сентября в Древнем Киеве (в «Парке Киевская Русь») состоится фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры». Как выяснили журналисты «Фразы», фестиваль, который ежегодно проходит в Древнем Киеве в Княжестве «Киевская Русь», объединяет ведущих конных каскадеров Украины, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях и участвуют в мировых шоу-программах.

Организаторы фестиваля: «Парк Киевская Русь», Объединенная Лига профессиональных конных каскадеров Украины.

На протяжении двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные, будут соревноваться в искусстве верховой езды и джигитовки, поражая зрителей своим мастерством, демонстрируя полное взаимопонимание и взаимодействие с лошадью. На полном скаку виртуозные наездники будут проскальзывать под конем, выстраивать «пирамиды», разворачиваться в седле задом наперед, вверх ногами. Только в Древнем Киеве гости воочию увидят умопомрачительные трюки: «французские кресты», «арабески», «обрывы», «пистолеты» и многое другое.

Кроме обязательной конкурсной программы участники соревнований поразят гостей Древнего Киева зрелищными показательными выступлениями, демонстрируя публике свои непревзойденные таланты.

В перерывах между конно-трюковыми выступлениями актеры театра Древнего Киева подготовили развлекательную программу и пригласят гостей принять участие в веселых конкурсах, играх, древнеславянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

А еще посетителей Княжества ждет знакомство и живое общение с уникальными лошадьми исторических пород. Лошадей можно будет погладить, сфотографироваться с ними, узнать об особенностях породы и прокатиться верхом или в экипаже.

Гости Древнего Киева смогут почувствовать себя полноправными жителями средневекового города. Здесь можно пройтись по древним улочкам, зайти в воссозданную уникальную действующую Васильевскую церковь Х-го века и поставить свечу за здоровье близких, посетить музеи исторического костюма, деревянного зодчества с экспонатами Х века, средневековой музыки. Также можно будет пострелять из лука в средневековом тире, полетать на канатном спуске, отчеканить монетку «на счастье», посетить ярмарку мастеров, принять участие в мастер-классе по гончарству, переоблачиться в жителя Древнего Киева в княжеской костюмерной, посетить музеи на территории и отдохнуть у Лесного озера. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте — «мышеловке». Вкуснейших блюд и напитков, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно отведать в Княжеской корчме, в беседках на свежем воздухе и в Питейной «25 рун».

В субботу, 29 сентября, гостей также ждет феерическое огненное шоу.

А для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег при предварительном бронирования мест в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле.

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире, где на основе научных знаний воспроизводится Древний Киев V-ХIII веков в его натуральном размере, масштабе 1:1, а также воссоздается атмосфера этой славной эпохи.

Древний Киев открывается в 10:00. Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для школьников — 50 грн., дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте. Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают хуже дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура

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