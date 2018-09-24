В Каменском игра в футбол завершилась массовой дракой. Местные опасаются подростковых банд

В Днепропетровской области в городе Каменское произошла массовая драка подростков. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе городского отделения полиции.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел еще в субботу, 22 сентября, в Центральном городском парке. В соцсетях пишут, что в драке участвовали не менее 20 подростков, но правоохранители эту информацию не подтверждают.

В полиции говорят, что конфликт начался во время игры в футбол. В одном из игровых эпизодов игрок одной команды нецензурно выругался в адрес соперника, который обиделся и после матча позвонил друзьям. Приехав на разборки, те устроили драку. А когда на место подоспела полиция, все разбежались, остались лишь трое пострадавших.

Одного из них – 14 летнего подростка родители отправили на лечение в Днепр, у него закрытая черепно-мозговая травма. Еще один пострадавший – 15-летний школьник отправлен на амбулаторное лечение в стационар местной больницы, а третий серьезных травм не получил.

По данному факту открыто уголовное производство.

Тем временем местные жители опасаются, что в городе формируются подростковые банды, которые зачастую и являются зачинщиками подобных конфликтных ситуаций. Впрочем, в полиции эту информацию опровергли, утверждая, что это была обычная разборка двух групп подростков.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Каменском (Днепропетровская область) группа подростков жестоко избивает парней «по наводке девочек».