В киевском садике ребенок проглотил проволоку, попавшуюся ему в супе

В Киеве в детском саде № 210 произошло ЧП — там ребенок проглотил проволоку, которая попалась ему в супе. Как выяснили журналисты «Фразы», медики пока не смогли извлечь инородное тело.

Как рассказал отец ребенка Всеволод Некрасов, все произошло 19 сентября. Тогда мальчик, вернувшись из садика, попросил его туда больше не водить, потому что там «в супе проволока». Ребенок говорил, что обнаружив ее в супе, отложил ее в сторону, но она все равно как-то попала ему в рот. Проволока была серого цвета, длиной 2-3 сантиметра и застряла у него чуть ниже шеи, сообщает «Голос».

Рентген показал, что в пищеводе у ребенка действительно находится инородное тело, однако последующая эндоскопия не обнаружила следы инородного тела в пищеводе. После этого медики посоветовали есть ребенку жидкую пищу, и на переделанном 22 сентября рентгеновском снимке инородное тело также перестало просматриваться. Медики предполагают, что угроза миновала.

При этом ни заведующая детсада, ни воспитатели за все это время не поинтересовались здоровьем ребенка и делают вид, что ничего не случилось.

Отец мальчика предполагает, что проволока — часть металлической мочалки для мытья посуды. Также он отметил любопытное совпадение: инцидент случился после того, как он выступил против работы воспитателя в их группе, а именно — против платных занятий их воспитательницей в первой половине дня.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2018 года харьковчанка рассказала страшилку о том, какими продуктами приходится кормить детей в детсадах.