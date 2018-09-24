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Главные новости за 24 сентября 2018 года

Главные новости за 24 сентября 2018 года

Украинские военные корабли без спросу прошли под Керченским мостом. Россия подняла даже авиацию. Украинские военные корабли в аннексированном Россией Крыму прошли под Керченским мостом. Под мостом, в частности, прошли поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины, которые шли из Одессы в порт Бердянска. Генеральный директор так называемых «Крымских морских портов» Алексей Волков у себя в Facebook написал, что сопровождение украинским кораблям было обеспечено.

Синоптики обещают украинцам холодную неделю с дождями. На смену «бабьему лету» в Украину пришло существенное похолодание. На этой неделе по стране будут осадки.

Дипломатическая война набирает обороты: венгры жестко ответили на ультиматум Климкина. Дипломатическая война между чиновниками Венгрии и Украины продолжает разгораться. Будапешт ответил на жесткие заявления главы МИД Павла Климкина по поводу скандала с «раздачей паспортов» в Берегово.

У берегов Нигерии пираты захватили судно с интернациональным экипажем. В плен попал и украинец. У берегов Нигерии случился очередной дерзкий налет пиратов. Морские бандиты захватили торговое судно MV Glarus под флагом Швейцарии.

Во Львове бушевала лютая непогода. Синоптики обещают мокрый снег. На Львов обрушилась непогода. При этом синоптики говорят о резком ухудшении погодных условий.

Во Франции вредители «освободили» сотню оленей — их пытаются спасти от гибели. Во Франции произошло ЧП с участием оленей. Неизвестные злоумышленники выпустили сотню животных.

Тэги: Крым, общество, погода, мир, политика, ЧП, Керченский пролив, корабли

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