«Мисс Украина-2018» осталась без своего звания из-за «сокрытия» пикантных подробностей из личной жизни

«Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко осталась без своего звания. Как выяснили журналисты «Фразы», девушку решили дисквалифицировать из-за «сокрытия» подробностей из личной жизни.

Как сообщает оргкомитет конкурса, Вероника Дидусенко была лишена своего звания «за предоставление недостоверной информации о своем семейном положении и отсутствии детей».

В свою очередь, исполнительный директор оргкомитета национального конкурса Виктория Киосе заявила, что, «девушка согласилась с правилами и условиями конкурса, однако впоследствии нарушила их, предоставив недостоверную информацию».

Отмечается, что участницы конкурса «не должны состоять в браке в прошлом и на момент проведения конкурса, а также у них не должно быть детей», а «Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находилась в браке и не имеет детей».

Сообщается, что теперь этим тем же составом жюри будет переизбрана «Мисс Украина-2018». Ее имя станет известно 30 сентября.

Как писала «Фраза», перепутавший финалисток «Мисс Вселенной» ведущий даже извиниться без ошибок не смог.