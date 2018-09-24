На Сумщине репетитор развращал свою ученицу. Та боялась, что ее будут ругать

В Сумской области в городе Глухов сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в растлении несовершеннолетней девочки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, местная жительница обратилась к своему знакомому с педагогическим образованием с просьбой предоставлять ее дочери частные уроки. И с 2015 по 2017 годы мужчина проводил с ней индивидуальные занятия.

И лишь после того, как обучение завершилось, девочка призналась своей маме, что репетитор ее развращал с начала 2017 года, а на ее планшет извращенец загружал видео порнографического характера, в том числе и с детьми.

По словам школьницы, она боялась во всем признаться, опасаясь того, что ее будут ругать.

Мужчине сообщено о подозрении. Его действия квалифицированы как насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращение несовершеннолетних и распространение изображений порнографического характера.

Ему светит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Как сообщала «Фраза», в январе 2011 года стало известно, что в Житомире учитель бальных танцев развращал мальчиков.

В апреле 2015 года учителю одной из Полтавских школ было сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетних.