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Под Киевом местный выпивоха решил пострелять на АЗС

Под Киевом местный выпивоха решил пострелять на АЗС

В пгт Ракитное Киевской области местный 54-летний житель решил пострелять из травматического пистолета на АЗС. Как выяснили журналисты «Фразы», хулиган был пьян.

По данным полиции, им поступило сообщение, что неизвестный стреляет на автозаправочной станции, туда оперативно прибыл наряд копов.

Сообщается, что между двумя мужчинами возникла ссора, после чего один из них пальнул в ногу оппоненту. Тут же обнаружили травматический пистолет.

Подстреленный мужчина от госпитализации отказался.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина с балкона открыл стрельбу по детской площадке.

Ранее в центре столицы неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке.

Тэги: общество, ЧП, АЗС, Киевская область

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