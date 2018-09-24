Atlantic Council: Медведчук в Украине стал сильнее

Виктор Медведчук, часто называемый человеком Владимира Путина в Киеве, стал сильнее. Об этом пишет журналист Алексей Минаков в статье «Глубокое погружение: как украинские президентские кандидаты планируют выиграть» для сайта Атлантического совета (США).

«Стоит также отметить, что Виктор Медведчук, часто называемый человеком Владимира Путина в Киеве, стал сильнее», — говорится в статье.

Как сообщает Politeka, автор материала считает, что в преддверии выборов Медведчук является эффективным противовесом для Порошенко и его электората.

«Усиление позиции Медведчука следует понимать, как попытку недвусмысленно подтолкнуть украинцев к объединению вокруг единого проукраинского президента, чтобы они пришли к выводу, что Порошенко как единственный достойный верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины – это очевидный выбор», — так объясняет свою позицию автор.

Напомним, в одном из своих недавних интервью Виктор Медведчук заявил о том, что выборы не являются целью объединенной украинской оппозиции, они лишь механизм.

«Наша стратегическая цель – представлять интересы украинцев, которые разделяют идеологию «партии мира» (а это и «Оппозиционный блок», и «За життя!»), и общественные организации, оппозиционные к нынешней власти. Это главное. Если это объединение состоится, то такая политсила будет отстаивать интересы миллионов граждан Украины – на президентских и парламентских выборах, а потом, я уверен, и на местных. Акцентирую внимание: стратегическая задача – не выборы, а объединение таких сил», — пояснил политик.

Медведчук, по его словам, является последовательным сторонником того, чтобы объединить как можно больше партий и общественных организаций на оппозиционном электоральном поле.

«В это объединение могут войти силы, которые действуют в интересах жителей Юго-Востока, в интересах всего русскоязычного населения в разных регионах страны. Интересы этих людей должны быть защищены и представлены в парламенте следующего созыва», — подчеркнул он.