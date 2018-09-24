Эксперты нашли у популярной операционной системы «брешь», через которую проникают вирусы

У операционной системы Windows нашли «брешь», через которую на компьютеры и другие устройства пользователей проникают вирусы. Как выяснили журналисты «Фразы», уязвимость обнаружили эксперты компании Zero Day Initiative.

В частности, сообщается, что ошибка была найдена в базах данных JET Database Engine Windows 7. По словам экспертов, при этом, «брешь» угрожает всем устройствам с данной операционной системой.

Примечательно, что Microsoft сообщили о проблемах еще несколько месяцев назад, однако, как говорится в отчете, «в течение 120 дней их разработчики не внесли никаких исправлений и не нашли механизмов защиты».

Как сообщается, данная проблема «позволяет удаленно запускать код и устанавливать вредоносные программы, когда пользователь открывает специально созданный хакерами файл с данными в формате JET».

Как писала «Фраза», мобильные устройства на Android атаковал вирус, ворующий данные банковских карт.

Ранее США, Австралия и Великобритания заявили, что знают, кто стоит за прошлогодней кибератакой на Украину, охватившей весь мир.

Сообщалось также, что в Сети разгуливает вирус, который позволяет красть данные банковских карт так, что это невозможно заметить.

Также хакеры взломали программу для чистки компьютера ССleaner.