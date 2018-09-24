Трагедия на Николаевщине: брошенный матерью младенец скончался в больнице

В областной детской клинической больнице Николаева скончался брошенный матерью младенец. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в областной ОГА.

Малыш скончался еще в субботу, 22 сентября.

Как говорится в сообщении, «несмотря на все прилагаемые усилия врачей, ребенок, которого 14 сентября оставили в «Окне жизни» Первомайской больницы и в позднее перевели в областную детскую клиническую больницу, умер».

Отмечается, что «медики сделали все, что было в их силах, чтобы спасти ребенка, оказали нужную медицинскую помощь в полном объеме».

Как писала «Фраза», на территории акушерского отделения Первомайской городской больницы была обнаружена картонная коробка, внутри которой находился избитый новорожденный ребенок.

Сотрудники правоохранительных органов ранее открыли уголовное производство по данному делу. Теперь оно должно быть переквалифицировано в связи со смертью малыша.