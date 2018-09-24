Дипломатическая война набирает обороты: венгры жестко ответили на ультиматум Климкина

Дипломатическая война между чиновниками Венгрии и Украины продолжает разгораться. Как выяснили журналисты «Фразы», Будапешт ответил на жесткие заявления главы МИД Павла Климкина по поводу скандала с «раздачей паспортов» в Берегово.

Как пишут венгерские СМИ, министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что готов принять «аналогичные меры, если Киев решится выслать консула в городе».

По словам дипломата, «это не останется без пропорционального ответа, но есть надежда, что этого можно избежать». Он заявил, что собирается встретиться с главой МИД Украины на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом дипломат добавил, что «в последнее время в Украине усилились анти-венгерские настроения, и это связано с подготовкой к проведению президентских и парламентских выборов».

Что касается конфликта с консулом в Берегово, то Петер Сийярто заявил, что «события зашли слишком далеко и переступили все писаные и неписаные правила международного права и дипломатии». Он добавил, что «украинские спецслужбы провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО». По его словам, «двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, она не может ставить под сомнение такой ​​институт».

Также дипломат сказал, что «Венгрия и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые замедлят движение Украины в сторону ЕС и НАТО».

Ранее Павел Климкин жестко комментировал ситуацию вокруг консула после публикации видео с «раздачей венгерских паспортов» в Берегово. Тогда он сказал, что «или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам будет выслан Украиной». По его словам, «Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео с Берегово аутентичное».

Как писала «Фраза», ранее стало известно, что на видео, снятом в венгерском консульстве в Берегове, людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали.

Ранее, 19 сентября, появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.