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У берегов Нигерии пираты захватили судно с интернациональным экипажем. В плен попал и украинец

У берегов Нигерии пираты захватили судно с интернациональным экипажем. В плен попал и украинец

У берегов Нигерии случился очередной дерзкий налет пиратов. Как выяснили журналисты «Фразы», морские бандиты захватили торговое судно MV Glarus под флагом Швейцарии.

Как передает «Радио Свобода», на борту находится интернациональный экипаж. Всего в плен взяты двенадцать человек – это граждане Филиппин, Словении, Румынии, Боснии и Хорватии.

Сообщается, что на борту находится как минимум один украинский моряк.

Захват судна с зерном на борту состоялся 22 сентября, когда оно шло из Лагоса в Харкорт. Пираты атаковали корабль в водах возле острова Бонни.

На борту были девятнадцать человек. Семерым удалось сбежать. О погибших пока не сообщается.

В МИД Украины пока информацию о захвате нашего гражданина не комментируют.

Как писала «Фраза», в прошлом году у берегов Нигерии пираты похитили восьмерых моряков, среди которых есть и украинец.

Также сомалийские пираты захватили грузовое судно с украинцами в водах Индийского океана.

Тэги: пираты, общество

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