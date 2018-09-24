Синоптики обещают украинцам холодную неделю с дождями

На смену «бабьему лету» в Украину пришло существенное похолодание. Как выяснили журналисты «Фразы», на этой неделе по стране будут осадки.

По прогнозам Гидрометцентра, вся неделя будет прохладной.

На западе, в центре и на севере страны – до 11-13 градусов. Чуть теплее будет на востоке и юге Украины – до 14-17 градусов.

При этом, как говорят синоптики, в ближайшие пару дней в Украине будут идти неприятные холодные дожди.

Впрочем, уже со среды осадки должны прекратиться, и по стране будет преимущественно солнечная, хотя и прохладная погода. Воздух немого прогреется до 17-20 градусов.

Что касается Киева, то в ближайшие дни ожидается дождь, который может продлиться вплоть до выходных. Будет не очень тепло.

Как писала «Фраза», Бердянск ушел под воду и остался без света.

Также сильный ливень затопил Запорожье.