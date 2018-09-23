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Патриарх Варфоломей продолжает подталкивать Украину к религиозному противостоянию

Патриарх Варфоломей продолжает подталкивать Украину к религиозному противостоянию

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что скоро предоставит Украине автокефалию. Как выяснили журналисты «Фразы», такое заявление он сделал обращаясь к генеральному консулу Украины в Стамбуле Александру Гаману.

«Сейчас настал черед Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия », — сказал Вселенский патриарх.

«Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право и, конечно, исключительное право нашего Вселенского патриархата предоставлять автокефалию, как она была предоставлена всем новым православным церквям, начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии», — сказал Варфоломей, сообщает Рамблер.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали недавнее назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Также сообщалось, что УПЦ может призвать православных к мирному неповиновению.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Читайте также статью о том, как хотят окатоличить Украину.

Тэги: новости православия, общество

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