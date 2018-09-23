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УПЛ: «Динамо» сняло безвыигрышное проклятье

УПЛ: «Динамо» сняло безвыигрышное проклятье

Сегодня, 23 сентября, в Украине завершился 9 тур футбольной Премьер-лиги. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» наконец-то перервало свою шестиматчевую неудачную серию.

Подопечные Александра Хацкевича до матча с черниговской «Десной» не могли победить на протяжении шести поединков. У болельщиков накопилось и к руководству команды, и к тренерскому штабу немало вопросов, поэтому киевлянам нужно было во что бы то ни стало побеждать.

Несмотря на то, что «динамовцы» полностью владели инициативой весь первый тайм, долгое время им не удавалось забить. И лишь перед самым свистком на перерыв Бурда, подключившись на стандарт, головой открыл счет в поединке.

Зато во второй половине встречи хозяева поля покуражились вовсю. Три безответных гола в ворота «Десны» и проклятье снято. Точными ударами отличились Вербич, Кендзера и Цыганков. В итоге — закономерная победа «Динамо» со счетом 4:0.

В параллельном поединке донецкий «Шахтер» играл в Харькове против одесского «Черноморца» и также не имел никаких проблем. И если первая половине встречи завершилась нулевой ничьей, то во второй голы Степаненко и Тайсона, а также автогол Трубочкина, сняли все вопросы о победителе — победа «Шахтера» 3:0.

Результаты других матчей:

«Мариуполь» — «Александрия» 1:0;

«Львов» — «Карпаты» (Львов) 1:1;

«Арсенал-Киев) — „Олимпик“ (Донецк) 1:3;

После девяти сыгранных поединков возглавляет турнирную таблицу „Шахтер“ — 24 очка. На второй позиции „Динамо“ — 17 очков, а на третьей — „Александрия“ — 16 очков.

Ранее „Фраза“ сообщала», что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дома сыграл вничью 2:2 с немецким «Хоффенхаймом», а «Динамо» с таким же счетом в Киеве разошлась миром с «Астаной» в групповом этапе Лиги Европы.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, спорт, Динамо, УПЛ

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