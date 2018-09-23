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Главные новости за 22-23 сентября 2018 года

Главные новости за 22-23 сентября 2018 года

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна. НАБУ обнародовало переписку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Крупный чиновник подозревается в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.

В Донецке прогремел очередной мощный взрыв. В оккупированном Донецке раздался взрыв. ЧП произошло в микрорайоне Текстильщик, у входа в продуктовый магазин на остановке «Шахта № 19».

Синоптики поведали о погоде на ближайшие дни. Приятного мало. Украину ждет резкое ухудшение погодных условий. На всей территории страны ожидаются дожди и снижение температуры.

Пьяный водитель, удирая от полиции, устроил масштабное ДТП в Киеве. Столкновение попало на видео. В Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей. Инцидент произошел на Харьковском шоссе, приблизительно в 19 часов вечера.

Известный футболист устроил ДТП, а потом забил гол в чемпионате Украины. В Киеве произошло резонансное ДТП с участием игрока одной из команд украинской футбольной Премьер-лиги. Инцидент произошел на улице Драгоманова, на автомобильной парковке, расположенной возле магазина «Ашан».

Бой года в Лондоне: Джошуа уверенно побеждает Поветкина. Как это было. В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным. «На кону» стяли сразу три чемпионских пояса ‒ по версиям WBA, IBF и WBO, принадлежащие Джошуа.

Усик назвал бой Поветкина с Джошуа «прям ух» каким потрясающим. Боксера обвиняют в предательстве. Бой россиянина Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа «держал в напряжении». Об этом заявил абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик.

Тайна гибели группы Дятлова почти раскрыта: стали известны новые подробности. Одна из главных загадок столетия — тайна гибели девяти советских туристов в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен на Северном Урале (перевал Дятлова) — может быть раскрыта. Появились доказательства того, что члены группы ослепли в результате употребления метилового спирта.

Тэги: Украина, общество, мир, политика, бокс, криминал

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