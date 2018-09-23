Киев и Харьков обогнали Москву и Питер в сомнительном рейтинге

Киев, Львов и Харьков попали в рейтинг самых криминальных городов Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», украинские города-миллионники оказались более безопасными для жизни, чем Париж, Рим, Брюссель, Гамбург и Афины.

Согласно ежегодному показателю «индекса преступности» среди европейских городов, опубликованном сервисом Numbeo, Киев занимает 19 строчку в рейтинге, Харков расположился на 23 месте, а Львов ‒ на 53-м.

В то же время, самым криминальным городом Европы признан французский Марсель. Кроме того, в украинских городах обстановка куда лучше, чем в итальянских Неаполе (2), Турине (4), Риме (7), столице Франции Париже (8), бельгийском Брюсселе (11), немецком Гамбурге (12) и греческих Афинах (16).

Из постсоветских стран в список попала Москва (25), Новосибирск (22), Каунас (27), Кишинев (33), Санкт-Петербург (48), Рига (63), Вильнюс (76), Минск (92) и Таллинн (103).

Как писала «Фраза», Киев признали одним из самых некомфортных для жизни городов в мире.

Ранее сообщалось, что Киев попал в тройку самых дешевых городов мира. Цены ниже только в Африке.