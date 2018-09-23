В Apple официально легализировали слежку за пользователями

Компания Apple добавила в свою операционную систему приложение, которое анализирует количество телефонных звонков и электронных писем пользователя. Как выяснили журналисты «Фразы», подобный сбор данных оказался совершенно легальным.

Как пишет журнал «Популярная механика», «яблочные» внедрили в операционную систему iOS 12 специальное приложение, якобы для формирования так называемого «рейтинга доверия», призванного предотвращать случаи мошенничества при осуществлении покупок с помощью iPhone.

Сообщается, что в Пользовательское соглашение был внесен соответствующий пункт, который позволяет компании заниматься сбором данных о характере использования устройства, включая количество принятых и совершенных звонков, а так же отправленных и полученных сообщений.

На основании этих данных и будет составлен «рейтинг доверия». Впрочем, как именно он позволит предотвратить мошеннические действия, компания не раскрывает.

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