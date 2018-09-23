В Одессе прогремел взрыв в частном секторе

В воскресенье утром, 23 сентября, в Малиновском районе Одессы раздался взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент может быть связан с «разборками» между собственниками жилого дома.

Как сообщает интернет-издание «Думская» со ссылкой на представителей полиции, во двор частного домовладения неизвестными был подброшен взрывпакет. Взрывом выбило стекла в трех окнах. Жильцы дома не пострадали.

По словам полицейских, взрыв может быть связан с имущественным спором между собственниками жилья.

В настоящее время на месте инцидента работают эксперты-взрывотехники и полиция. По факту взрыва открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва.

Ранее в центре Одессы хотели взорвать начальника охранной фирмы с семьей.