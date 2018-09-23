Тайна гибели группы Дятлова почти раскрыта: стали известны новые подробности

Одна из главных загадок столетия — тайна гибели девяти советских туристов в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен на Северном Урале (перевал Дятлова) — может быть раскрыта. Как выяснили журналисты «Фразы», появились доказательства того, что члены группы ослепли в результате употребления метилового спирта.
НТВ напоминает, что число теорий гибели группы близится к сотне: от лавины до нападения американских диверсантов и контакта с НЛО.
У погибших была «поражена носоглотка», шла пена изо рта шла и это «говорило об отравлении», заявляет человек, который нашел первые два тела Михаил Шаравин.
Бывший военный медик из Нижнего Тагила, исследователь трагедии группы Дятлова Валентин Дегтярёв утверждает, что нашел ключ к разгадке тайны.
По его словам, из блокнота участницы группы Дятлова Зинаиды Колмогоровой вырвана страница с последней записью. «Я восстанавливал по оттискам все это... „Мы замерзли“. Ну, видите тут что-то: „Мы ослепли“», — говорит Дегтярев. По его мнению, все это может указывать на отравление метиловым спиртом.
Метанол (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила) — простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость, контаминант.
Как сообщалось ранее, из дела о таинственной гибели туристов на перевале Дятлова исчезли важные документы.
Ранее «Фраза» также сообщала, что в 2012 году исследователи нашли на месте гибели группы старый котелок, пулеметную пулю и обломок ракеты.
Бывший студент Уральского политехнического института, который в числе первых прибыл на место трагедии, в 2014 году выдвинул гипотезу, что дятловцы погибли, испытывая допинг.
В 2015 году стало известно о том, что при аналогичных обстоятельствах в 1993 году погибла группа туристов в горах Бурятии. По мнению исследователей, причиной необычного поведения людей в этой ситуации мог стать инфразвук, образовываемый порывами ветра.
Напомним также, что единственный выживший участник группы Дятлова Юрий Юдин скончался в конце апреля 2013 года. Юдин принимал участие в туристическом походе, но сошел с дистанции из-за состояния здоровья.