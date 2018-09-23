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ИГИЛ взяла на себя ответственность за кровавый теракт в Ахвазе. Но в Иране подозревают совсем других

ИГИЛ взяла на себя ответственность за кровавый теракт в Ахвазе. Но в Иране подозревают совсем других

Причастность террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) к нападению на военный парад в иранском городе Ахваз (остан Хузестан), вследствие которого погибли 29 человек, может оказаться информационным «вбросом». Как выяснили журналисты «Фразы», в Тегеране выдвинули свою версию об истинных виновниках произошедшего.

Как сообщает AFP в своем Twitter, именно ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на участников торжественных мероприятий, которое произошло 22 сентября в иранском Ахвазе.

В то же время, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за террористический акт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».

Кроме того, как сообщает российское государственное РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство IRNA, «подлинную» ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющее связи с Саудовской Аравией.

Тэги: теракт, Иран, мир, ИГИЛ

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