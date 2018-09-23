Усик назвал бой Поветкина с Джошуа «прям ух» каким потрясающим. Боксера обвиняют в предательстве

Бой россиянина Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа «держал напряжении». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик.

«Потрясающий бой, до последнего держал меня в напряжении прям ух как!», — дословно сказал Усик.

Накануне украинский боксер пожелала россиянину успехов. «Саня, успехов тебе, силы, чтобы чудненько все прошло — так, как ты задумал», — сказал Усик.

Как сообщает российская «Газета», под соответствующим видео Усика пользователи на украинском языке оставляют негативные комментарии, в которых, местами, доходят чуть ли не до обвинений в предательстве.

Напомним, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным. В седьмом раунде россиянин «зевнул» сильнейший удар и оказался в нокдауне. После такого потрясения спасти бой Поветкину было уже невозможно. Первая же атака Джошуа привела к нокауту.