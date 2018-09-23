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Синоптики поведали о погоде на ближайшие дни. Приятного мало

Синоптики поведали о погоде на ближайшие дни. Приятного мало

Украину ждет резкое ухудшение погодных условий. Как выяснили журналисты «Фразы», на всей территории страны ожидаются дожди и снижение температуры.

Как передает Укргидрометцентр, с 23 по 27 сентября в западных областях Украины средняя температура днем составит всего 12-16 градусов, ночью ‒ от 3 до 8 выше нуля. В понедельник и вторник (24 и 25 сентября) ожидаются проливные дожди.

В центральной части Украины и Киеве средняя температура воздуха днем составит 12-16 градусов, ночью ‒ 5-8. Заливать дождями центральный и столичный регион будет с воскресенья по среду, 26 сентября.

Немного теплее будет в южных областях Украины. Но только в воскресенье и понедельник, когда средняя дневная температура составит 20-22 градуса. Ночью ‒ 10-12. Уже со среды ожидается похолодание, когда днем на термометре будет не более 17 градусов. Дожди будут идти в воскресенье и понедельник.

В востоке Украины средняя температура днем ожидается на уровне 12-16 градусов. Ночью ‒ от 6 до 10 выше нуля. Дожди будут идти с воскресенья по среду.

Как писала «Фраза», на Украину надвигаются дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что Осень в Киеве началась с очень теплого температурного рекорда.

Тэги: Киев, Украина, общество, похолодание, прогноз погоды, дожди

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