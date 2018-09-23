Бой года в Лондоне: Джошуа нокаутировал Поветкина

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся боксерский поединок между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным. «На кону» стяли сразу три чемпионских пояса ‒ по версиям WBA, IBF и WBO, принадлежащие Джошуа.

Поединок продлился всего семь раундов. Первые три остались за Поветкиным, которому удалось серьезно потрясти Джошуа в концовке первого раунду, а в последующих двух ‒ провести несколько опасных атак, одна из которых закончилась для британца разбитым носом. Впрочем, начиная с четвертого раунда, Энтони Джошуа стал действовать более осторожно, и, пользуясь преимуществом в габаритах, опасно контратаковал.

Уже в шестом раунде Поветкин несколько «подсел», чем не преминул воспользоваться британец, удары которого все чаще стали достигать цели.

Развязка наступила в седьмом раунде. Россиянин «зевнул» сильнейший удар и оказался в нокдауне. После такого потрясения спасти бой Поветкину было уже невозможно. Первая же атака Джошуа привела к нокауту.

Как сообщала «Фраза», телеканал «Интер» покажет боксерский поединок легендарных Энтони Джошуа и Александра Поветкина.