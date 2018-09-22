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На Луне обнаружили загадочный гигантский «мост»

На Луне обнаружили загадочный гигантский «мост»

На снимке Луны обнаружили огромную мостовидную конструкцию неизвестного происхождения. Как выяснили журналисты «Фразы», мнения астрономов разделились: загадочный объект может быть как кратером, так и «творением» инопланетного происхождения.

Как передают «Актуальные новости», обычно на подобных фото лунной поверхности хорошо прослеживаются скальные образования и кратеры, однако данный снимок создаёт впечатление, что неизвестно откуда взявшаяся конструкция «парит» над поверхностью Луны.

По одной из версий ученых, на фотографии зафиксирована так называемая «аномалия синус Иридум» ‒ равнина в районе крупного ударного кратера, затопленного базальтовой лавой.

Другие же специалисты ‒ «конспирологи» ‒ считают, что данный объект является творением пришельцев с других планет.

Третья группа ученых призывает коллег не искать тайну там, где ее нет. По их мнению, на снимке изображен обыкновенный лунный кратер, отражающий солнечный свет.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды.

Ранее сообщалось, что специалисты установили новый механизм появления Луны.

Тэги: ученые, мир, космос, Луна

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