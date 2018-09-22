Ученые-медики установили главную опасность шашлыков

Ученые из Великобритании установили, что шашлыки и барбекю вредят организму не меньше курения. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, проведя грандиозное исследование состояния здоровья сотен тысяч жителей Китая.

Как пишет издание iREACTOR, британские специалисты изучили состав дыма, который образуется в процессе сжигания древесины или угля, используемых для обогрева и приготовления пищи жителями Поднебесной. По результатам анализов выяснилось, что подобный дым содержит большое количество угарного газа и канцерогенов.

Сопоставив информацию о состоянии здоровья почти 277 тысяч некурящих жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, использующих уголь/древесину для отопления и приготовления еды, ученые установили, что у почти 50% из них начали развиваться болезни легких. Кроме того, почти 20 тысяч участников скончались за последние годы от деструктивных процессов в легких и онкологических заболеваний.

Медики выяснили, что даже незначительный «контакт» с дымом увеличивает концентрацию канцерогенов в кроми в 2-5 раз, что может привести к тяжелым последствиям.

Отмечается, что повышенный риск развития хронических заболеваний легких имеют люди, регулярно употребляющие приготовленную на огне пищу, в частности, «любители» шашлыков и барбекю.

Как писала «Фраза», ученые наконец-то назвали продукты, продлевающие жизнь.

Ранее ученые заявили, что кальяны не менее вредны, чем сигареты.