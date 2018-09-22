Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Ученые-медики установили главную опасность шашлыков

Ученые-медики установили главную опасность шашлыков

Ученые из Великобритании установили, что шашлыки и барбекю вредят организму не меньше курения. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, проведя грандиозное исследование состояния здоровья сотен тысяч жителей Китая.

Как пишет издание iREACTOR, британские специалисты изучили состав дыма, который образуется в процессе сжигания древесины или угля, используемых для обогрева и приготовления пищи жителями Поднебесной. По результатам анализов выяснилось, что подобный дым содержит большое количество угарного газа и канцерогенов.

Сопоставив информацию о состоянии здоровья почти 277 тысяч некурящих жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет, использующих уголь/древесину для отопления и приготовления еды, ученые установили, что у почти 50% из них начали развиваться болезни легких. Кроме того, почти 20 тысяч участников скончались за последние годы от деструктивных процессов в легких и онкологических заболеваний.

Медики выяснили, что даже незначительный «контакт» с дымом увеличивает концентрацию канцерогенов в кроми в 2-5 раз, что может привести к тяжелым последствиям.

Отмечается, что повышенный риск развития хронических заболеваний легких имеют люди, регулярно употребляющие приготовленную на огне пищу, в частности, «любители» шашлыков и барбекю.

Как писала «Фраза», ученые наконец-то назвали продукты, продлевающие жизнь.

Ранее ученые заявили, что кальяны не менее вредны, чем сигареты.

Тэги: ученые, общество, здоровье, вред, шашлыки

Комментарии

Колонка автора
21.09.18 09:34

Какие разные 2:2. Мысли о молодых командах

Автор: Андрей Шахов

Статьи

21.09.18 09:24

Оборона Донецкого аэропорта: история одного боя

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна
22.09.18 10:10
925
Последние новости
22.09.18 14:52

Ученые-медики установили главную опасность шашлыков
22.09.18 13:17

В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
22.09.18 12:35

Руслан Бортник: Армения является уникальной страной
22.09.18 12:02

Ученые наконец-то создали «полноценную» вакцину от ВИЧ
22.09.18 10:41

Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
22.09.18 10:10

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна
22.09.18 09:21

В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
21.09.18 21:11

«Интер» покажет боксерский поединок легендарных Энтони Джошуа и Александра Поветкина
21.09.18 18:59

Главные новости за 21 сентября 2018 года
21.09.18 16:57

Порошенко поручил известить членов Генассамблеи ООН, что Украина больше не дружит с Россией

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают
В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают
Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет
Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет
На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса
На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса
В Киеве неизвестные подожгли автомобиль активиста, в результате чего сгорели еще несколько машин
В Киеве неизвестные подожгли автомобиль активиста, в результате чего сгорели еще несколько машин
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.