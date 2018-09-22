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Руслан Бортник: Армения является уникальной страной

Руслан Бортник: Армения является уникальной страной

«У Киева и Еревана есть чему поучиться друг у друга», — отметил в интервью AnalitikaUA.net украинский политолог Руслан Бортник, добавив, что Армения является уникальной страной.

«100 лет украинско-армянских дипломатических отношений, дата феноменальная, не многие страны могут похвастаться такими отношениями с Украиной. Само начало этих отношений в 1918 году, когда Армения была одной из первых стран, которая начала распознавать новое украинское государство — УНР, является увековечиванием тысячелетней дружбы украинского и армянского народов, которые всегда спешили друг другу на помощь, в любой самый тяжелый момент истории. Всегда пытались друг друга поддержать даже в очень сложных геополитических условиях.

По мнению эксперта, 100-летие украинско-армянских дипломатических отношений заслуживает более широкого празднования, в том числе и на государственном уровне.

Не только общественные инициативы должны поднимать и вспоминать эти уникальные исторические даты, но и государственные деятели — президенты, министерство иностранных дел, все должны вспомнить обязательно эту дату, которая является по-своему вехой не только украинско-армянских отношений, а действительно вехой украинской истории. Будем надеяться, что возможно 110-летие украинско-армянских дипломатических отношений, все же пройдет на высоком уже международном уровне, на высоком государственном уровне. А в этом году мы просто напомним нашим политикам, что есть такая феноменальная дата», — отметил политолог.

Как сообщалось ранее, в 2018 году исполняется 100 лет со дня установления украинско-армянских дипломатических отношений, которые берут свое начало в далеком 1918 году.

Тэги: Украина, общество, Армения, политика, дружба

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