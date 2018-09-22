Ученые наконец-то создали «полноценную» вакцину от ВИЧ

Американским ученым удалось модифицировать иммунные клетки и создать вакцину от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Как выяснили журналисты «Фразы», к долгожданному открытию пришли специалисты из Университета Северной Каролины.

Как пишут «Актуальные новости», исследователям ВИЧ удалось точно определить, как именно происходит постоянное мутирование микроорганизма. На основании этих данных была создано лекарство, которая включает в себя модифицированные имунные клетки.

Отмечается, что вакцина прошла первые «промежуточные» клинические испытания на семи добровольцах. Уже зафиксирован первый положительный результат ‒ полное отсутствие побочных эффектов. В настоящее время готовится второй этап испытаний.

По мнению специалистов, данная разработка способна стать основой для будущей «идеальной» вакцины от вируса.

Как писала «Фраза», ученые утверждают, что пчелиный яд способен победить ВИЧ.

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