Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна

НАБУ обнародовало переписку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Как выяснили журналисты «Фразы», крупный чиновник подозревается в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в процессе расследования дела по факту незаконного обогащения министра инфраструктуры Украины, детективы бюро получили более 30-ти разрешений на временный доступ к вещам и документам, направили более 100 запросов и собрали более 20 томов материалов дела.

Отмечается, что вся работа проходит под надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. В фокусе НАБУ ‒ выявление и изучение фактов, которые указывают на возможное незаконное обогащение министра, а так же «манипуляции» со сведениями, которые вносились в электронную декларацию.

Детективы допускают, что высокопоставленный чиновник умышленно скрывал свои доходы. Кроме того, сыщиков НАБУ заинтересовали и некоторые моменты профессиональной деятельности министра.

В опубликованной Бюро расшифровке, Владимир Омелян переписывается со своим братом, а так же с посредником по покупке автомобиля и должностным лицом одного из органов власти. Кроме того, к ознакомлению доступна переписка супруги чиновника — Светланы Бевзы ‒ с бывшим собственником дома.

Как писала «Фраза», Омеляна отпустили в зале суда — его забрал министр спорта.

Ранее сообщалось, что НАБУ выдвинуло Омеляну серьезное обвинение. Министру за это не стыдно.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, коррупционер, НАБУ

Комментарии

Колонка автора
21.09.18 09:34

Какие разные 2:2. Мысли о молодых командах

Автор: Андрей Шахов

Статьи

21.09.18 09:24

Оборона Донецкого аэропорта: история одного боя

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна
22.09.18 10:10
925
Последние новости
22.09.18 14:52

Ученые-медики установили главную опасность шашлыков
22.09.18 13:17

В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
22.09.18 12:35

Руслан Бортник: Армения является уникальной страной
22.09.18 12:02

Ученые наконец-то создали «полноценную» вакцину от ВИЧ
22.09.18 10:41

Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
22.09.18 10:10

В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна
22.09.18 09:21

В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
21.09.18 21:11

«Интер» покажет боксерский поединок легендарных Энтони Джошуа и Александра Поветкина
21.09.18 18:59

Главные новости за 21 сентября 2018 года
21.09.18 16:57

Порошенко поручил известить членов Генассамблеи ООН, что Украина больше не дружит с Россией

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают
В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают
Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет
Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет
На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса
На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса
В Киеве неизвестные подожгли автомобиль активиста, в результате чего сгорели еще несколько машин
В Киеве неизвестные подожгли автомобиль активиста, в результате чего сгорели еще несколько машин
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.