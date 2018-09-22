В сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна

НАБУ обнародовало переписку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Как выяснили журналисты «Фразы», крупный чиновник подозревается в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в процессе расследования дела по факту незаконного обогащения министра инфраструктуры Украины, детективы бюро получили более 30-ти разрешений на временный доступ к вещам и документам, направили более 100 запросов и собрали более 20 томов материалов дела.

Отмечается, что вся работа проходит под надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. В фокусе НАБУ ‒ выявление и изучение фактов, которые указывают на возможное незаконное обогащение министра, а так же «манипуляции» со сведениями, которые вносились в электронную декларацию.

Детективы допускают, что высокопоставленный чиновник умышленно скрывал свои доходы. Кроме того, сыщиков НАБУ заинтересовали и некоторые моменты профессиональной деятельности министра.

В опубликованной Бюро расшифровке, Владимир Омелян переписывается со своим братом, а так же с посредником по покупке автомобиля и должностным лицом одного из органов власти. Кроме того, к ознакомлению доступна переписка супруги чиновника — Светланы Бевзы ‒ с бывшим собственником дома.

Как писала «Фраза», Омеляна отпустили в зале суда — его забрал министр спорта.

Ранее сообщалось, что НАБУ выдвинуло Омеляну серьезное обвинение. Министру за это не стыдно.