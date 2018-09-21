Главные новости за 21 сентября 2018 года

Порошенко поручил известить членов Генассамблеи ООН, что Украина больше не дружит с Россией. Президент Украины Петр Порошенко поручил распространить ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. «По моему поручению сегодня Министерство иностранных дел Украины официально вручило Российской Федерации ноту о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Потому что то, что сейчас у нас — дружбой назвать точно язык не поворачивается», — заявил Порошенко во время вручения десятимиллионного украинского биометрического паспорта в центре предоставления административных услуг.

Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет. Закрытая вечеринка Roshen Music Fest, которая состоялась под Киевом, обошлась организаторам не менее 300 тысяч долларов. При этом музыкальная часть вечеринки — исполнители плюс обустройство сцен — обошлась в районе 200 тысяч. Как сообщают СМИ, выступление LP на этой вечеринке стоило около 95 тысяч долларов. Агент Monatik рассказал журналистам, что закрытое мероприятие с артистом стоит около 30 тысяч долларов в час.

В Киеве на 90-м году жизни умер бывший премьер-министр Украины. В Киеве на 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Об этом сообщил заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур. По его словам, «многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства».

Не паспорт: СМИ узнали, что на самом деле выдавало украинцам венгерское консульство на Закарпатье. На сенсационном видео, снятом в венгерском консульстве в Берегове, людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали. Об этом говорится в расследовании СМИ. В частности, в статье «100 тысяч верных Венгрии: история и скрытые детали паспортного скандала на Закарпатье», указывается, что на видео виден лишь один из этапов получения гражданства — наиболее торжественный, с шампанским. В рамках этого этапа венгры действительно дают присягу и поют гимн Венгрии.

В Одессе совершено дерзкое нападение на инкассаторов. Ранены два человека, похищено 200 тыс. грн. В пятницу, 21 сентября, в Одессе произошло вооруженное нападение на инкассаторов. Двое вооруженных людей отобрали у них 200 тысяч гривен. Нападение произошло на улице Семинарской. Преступники, вооруженные травматическими пистолетами, напали на инкассаторский автомобиль, который обслуживал терминалы пополнения счета.

В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают. В Николаевской области на территории акушерского отделения Первомайской городской больницы была обнаружена картонная коробка, внутри которой находился избитый новорожденный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам детей Первомайского горсовета. Как сообщает ведомство, ребенка нашли вечером 14 сентября около акушерского отделения. Врачи поставили диагноз — черепно-мозговая травма. На его теле были многочисленные ушибы, синяки и царапины. В результате было принято решение о немедленной госпитализации.

СМИ обнаружили связь между подозреваемыми в отравлении Скрипалей и референдумом по Украине. Подозреваемые британскими властями в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери россияне Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли подвергаться аресту в Нидерландах. По данным СМИ, они пребывали в этой стране, когда там проходил референдум о согласии на ассоциацию Украины и Евросоюза. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов, узнать подробности этого задержании можно, «если читать СМИ». При этом даты инцидента не указываются, однако, как утверждают журналисты, в прессе за этот год есть только одна новость подобного рода — о том, что весной прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерных сетей.

Президент Вьетнама умер от загадочной болезни. Действующий президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер сегодня в возрасте 61 года. У него обнаружили редкое вирусное заболевание, от которой не существует лекарств. Как сообщает глава специального медицинского управления Вьетнама Нгуен Триу, эта болезнь у главы государства была обнаружена в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также шесть раз ездил в Японию. «Эксперты и доктора из Японии лечили президента около год. Но не существует лекарства, которое бы могло полностью вылечить эту болезнь, можно лишь замедлить ее течение», — рассказал врач.

На озере Виктория перевернулся перегруженный паром. Число жертв стремится к сотне. В результате крушения парома на озере Виктория в Танзании погибли 86 человек, сотни человек считаются пропавшими без вести. Паром MV Nyerere перевернулся и утонул в самом большом озере Африки между островами Укора и Буголора. Количество жертв может возрасти, так как поисково-спасательная операция продолжается. На данный момент удалось спасти лишь 37 человек.