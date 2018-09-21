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Порошенко поручил известить членов Генассамблеи ООН, что Украина больше не дружит с Россией

Порошенко поручил известить членов Генассамблеи ООН, что Украина больше не дружит с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил распространить ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией как официальный документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

«По моему поручению сегодня Министерство иностранных дел Украины официально вручило Российской Федерации ноту о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Потому что то, что сейчас у нас — дружбой назвать точно язык не поворачивается», — заявил Порошенко во время вручения десятимиллионного украинского биометрического паспорта в центре предоставления административных услуг.

При этом он сообщил, что в понедельник, 24 сентября, отправится в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в работе заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где будет распространена нота о прекращении действия Договора, «чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что Украина окончательно отошла от Советской империи и Российской империи».

Как сообщала «Фраза», в январе 2018 года первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выдвинул предложение о признании недействительным Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

12 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении предложить Верховной Раде прекратить действие отдельных положений Договора о дружбе с Россией.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. По словам представителя президента в Верхней Раде Ирины Луценко, до 30 сентября Россия будет проинформирована об этом нотой МИДа, а Порошенко внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Теперь это решение должна поддержать Верховная Рада.

Тэги: Петр Порошенко, Украина, Россия, договор, Министерство иностранных дел Украины, дружба, Генеральная ассамблея ООН

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