Президент Вьетнама умер от загадочной болезни

Действующий президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер сегодня в возрасте 61 года. Как выяснили журналисты «Фразы», у него обнаружили редкое вирусное заболевание, от которой не существует лекарств.

Как сообщает VnExpress со ссылкой на главу специального медицинского управления Вьетнама Нгуена Триу, эта болезнь у главы государства была обнаружена в июле 2017 года. С тех пор он проходил лечение на родине, а также шесть раз ездил в Японию. «Эксперты и доктора из Японии лечили президента около год. Но не существует лекарства, которое бы могло полностью вылечить эту болезнь, можно лишь замедлить ее течение», — рассказал врач.

19 сентября состояние Куанга резко ухудшилось, его доставили в Центральный военный госпиталь в Ханое. Вечером того же дня он впал в кому, а утром 21 сентября скончался не приходя в сознание.

При этом издание так и не озвучило название загадочной болезни, о которой идет речь.

Чан Дай Куанг — десятый президент Вьетнама. Он занял этот пост в 2016 году. До этого президент занимал должности секретаря центрального партийного комитета общественной безопасности и министра общественной безопасности.

Отметим, во Вьетнаме президент избирается из числа депутатов Национального собрания.