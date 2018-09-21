На завтра в Киеве объявлен траур

В Киеве 22 сентября объявили Днем траура в связи с гибелью на Донбассе командира отделения 1-й мотопехотной роты мотопехотного батальона воинской части А2167, киевлянина Владимира Матвиенко. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, в знак скорби по погибшему в День траура на всей территории города будет приспущен государственный флаг с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, КГГА рекомендовала столичным предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности ограничить проведение развлекательных мероприятий, концертов, спортивных соревнований или объявить минуту молчания в начале мероприятий, в случае невозможности их отмены или ограничения.

Как сообщает «Украинская правда», День траура по погибшему бойцу объявляется в Киеве впервые. Это делают на основании решения Киевсовета от 5 мая 2018 года.

Как сообщила мать бойца Татьяна Павлык на своей странице в Facebook, ее сын погиб в ночь на 19 сентября в районе Светлодарской дуги. Об обстоятельствах его смерти при этом не сообщается.