На Тернопольщине бизнесмен ударил журналиста из-за дискуссии о первой в городе общественной уборной

В Чорткове Тернопольской области бизнесмен избил журналиста местной газеты из-за разногласий относительно первого в городе общественного туалета. Как выяснили журналисты «Фразы», скандал возник на Facebook-странице сообщества «Альтернатива — Чортков».

Как сообщает местное издание «Тернополяны», жители Чорткова устроили дискуссию о том, стоит ли устанавливать общественную уборную в центре города. По мнению тех, кто выступил за, это поможет улучить санитарную обстановку в городе. Противники же считают, что туалет может испортить эстетический облик центр.

Журналист газеты «Голос народа» Тараса Заяц высказался в поддержку установки. После чего получил угрозу от торговца велосипедами Михаила Восновича.

В итоге в среду, 19 сентября, Воснович на улице напал на Зайца и реализовал свою угрозу, ударив потерпевшего в лицо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Чорткова Владимир Шматько. При этом он указал, что речь идет о первом общественном туалете в городе.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2005 года заместитель начальника Мелитопольского горотдела милиции Олег Егоров, ранее жаловавшийся украинской общественности на социально-правовую незащищенность сотрудников милиции, напал на журналиста в своем кабинете и вызвал на подмогу автоматчиков.

Летом 2017 года глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин ударил журналиста и помощника нардепа Сергея Мельничука Всеволода Филимоненко.

13 декабря того же года в Киеве возле станции метро «Крещатик» член «Правого сектора» Алексей Бык напал на журналиста канала NewsOne Руслана Коцабу.