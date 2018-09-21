Медведчук: Жителей Донбасса можно убедить вернуться в состав Украины на условиях автономии

Жителей ОРДЛО можно уговорить вернуться в состав Украины на условиях «широкой автономии». Такое мнение высказал бывший глава Администрации президента в 2002–2005 годах, член партии «За Життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью телеканалу Newsone.

«Когда я говорю о мирном плане на Донбассе, я предполагаю, что можно договориться о том, чтобы убедить людей, проживающих и работающих на неподконтрольных территориях, вернуться в состав Украины на условиях широкой автономии, которую им необходимо предоставить на основании действующего законодательства и, естественно, внесения изменений в Конституцию», — заявил он.

По мнению Медведчука, если жителям оккупированного Донбасса дадут гарантии безопасности и автономии, это убедит их вернуться.

«Это (автономия) то, что может непосредственно убедить этих людей с учетом обеспечения их безопасности, управления этих территорий в будущем через парламент автономии, через правительство автономии, через те ведомства, которые будут там созданы, чтобы с одной стороны их жизнь была более самостоятельна, но с другой стороны они будут гарантированы киевской властью и будут входить в состав Украины», — объяснил политик.

Он также отметил, что Минские соглашения в некоторой части абстрактны, и их необходимо конкретизировать.

«Минские соглашения в некоторой части являются обобщающими и абстрактными, их надо конкретизировать. Их можно было реализовать в 2015-2016 годах. Сегодня, с учетом того, что прошло время, обостряется ситуация, идет критика этих Минских соглашений, их надо развивать в другом контексте», — сказал Медведчук.

Также он раскритиковал политических деятелей, заявляющих о том, что пойти на уступки в вопросе решения конфликта на Донбассе означает капитулировать.

«Не понимаю, почему так называемые патриоты, выскакивая из штанов, бьют себя в грудь и кричат: „Никаких Минских соглашений, никаких уступок, ибо это капитуляция!“. Капитуляция в чем? В том, чтобы вернуть людей, территории с предприятиями, заводами и фабриками, которые представляют 18% индустриального потенциала Украины? Вернуть поступления в бюджет, зарплаты и заработки людей, бизнес, который сегодня прозябает на этих территориях? А я считаю, это большой выигрыш для страны и для людей», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».