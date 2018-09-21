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СМИ обнаружили связь между подозреваемыми в отравлении Скрипалей и референдумом по Украине

СМИ обнаружили связь между подозреваемыми в отравлении Скрипалей и референдумом по Украине

Подозреваемые британскими властями в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери россияне Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли подвергаться аресту в Нидерландах. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, они пребывали в этой стране, когда там проходил референдум о согласии на ассоциацию Украины и Евросоюза.

Как сообщает The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов, узнать подробности этого задержании можно, «если читать СМИ». При этом даты инцидента не указываются, однако, как утверждают журналисты, в прессе за этот год есть только одна новость подобного рода — о том, что весной прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая сегодня известна тем, что помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипаля и его дочери. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерных сетей.

При этом подчеркивается, что арест подразумевал бы их депортацию из страны и аннулирование шенгенской визы. По данным журналистов, последня поездка Петрова в зону Шенгена произошла в конце января — начале февраля этого года в Швейцарию. «То есть, если Петров и Боширов действительно были арестованы, как утверждает источник, то это произошло именно в ходе данной поездки. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории», — делают вывод расследователи.

В то же время издание допускает, что Петров и Боширов могли и не быть теми двумя арестованными специалистами, о которых писала пресса, но подчеркивает, что «такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным — так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе с „хакерами“».

Издание также утверждает, что Петров и Боширов посещали Нидерланды в 2016 году, причем в те самые дни, когда там проводился референдум об ассоциации Евросоюза с Украиной.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

Напомним, 12 апреля 2016 года Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, который прошел 6 февраля. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за — 38,21%.

23 февраля 2018 года нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона, на основании которого был проведен этот референдум.

Тэги: Евросоюз, арест, мир, Швейцария, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, Нидерланды, референдум, кибератака, Руслан Боширов

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