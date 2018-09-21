На озере Виктория перевернулся перегруженный паром. Число жертв стремится к сотне

В результате крушения парома на озере Виктория в Танзании погибли 86 человек, сотни человек считаются пропавшими без вести. Как выяснили журналисты «Фразы», паром MV Nyerere перевернулся и утонул в самом большом озере Африки между островами Укора и Буголора.

Как сообщает Associated Press, количество жертв может возрасти, так как поисково-спасательная операция продолжается. На данный момент удалось спасти лишь 37 человек.

Как сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ, всего на пароме находилось около 500 человек, из-за чего он был сильно перегружен.

По предварительным данным, иностранцев среди погибших нет.

Как сообщала «Фраза», 4 ноября 2005 года по меньшей мере 60 человек погибли в результате крушения парома в Аравийском море у побережья Пакистана.