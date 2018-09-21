В Киеве на 90-м году жизни умер бывший премьер-министр Украины

В Киеве на 90-м году жизни скончался бывший председатель Совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

По его словам, «многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства».

Информацию о смерти Масола также подтверждает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В частности, пресс-секретарь Василий Рябчук заявил журналистам, что обладает этой информацией от врача «Феофании», где лечился бывший чиновник.

Виталий Масол родился 14 ноября 1928 года. Был председателем Совета министров Украинской ССР в 1987-1990 гг., народным депутатом Украины I-II созывов, занимал должность премьер-министра Украины с 16 июня 1994 г по 6 марта 1995 г.

Как сообщала «Фраза», 16 мая 2013 года в интервью журналу «Краина» Виталий Масол заявил, что Вадима Гетьмана убил Виктор Ющенко, а народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня — Виктор Янукович. Эти утверждения на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анна Стрижак, утверждая, что в окончательный текст интервью они не вошли.

Уже на следующий день сам Масол заявил, что «эта информации не соответствует действительности» и является «плодом воспаленного воображения» Стрижак.