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Францию атакуют полчища азиатских шершней-убийц

Францию атакуют полчища азиатских шершней-убийц

Француз из Нормандии погиб в результате нападения азиатских шершней Vespa Velutina Nigrithorax. Как выяснили журналисты «Фразы», после того как 57-летний мужчина был ужален этими агрессивными насекомыми, он скончался на месте.

Как сообщает The Local, нападению шершней также подверглась женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными укусами.

Кроме того, по данным издания, ранее, в августе, на севере Франции погиб фермер, которого шершень укусил в машине. Мужчина потерял сознание, врезался в столб и скончался от анафилактического шока. Еще одной жертвой Vespa Velutina стала женщина, ужаленная в собственном саду. Известны и другие смертельные случаи, в том числе с голландским туристом, который умер в кемпинге в Дроме из-за сердечного приступа после того, как его ужалили.

Власти нормандского департамента Манш утверждают, что всего за три месяца тропические шершни, которые были случайно завезены во Францию еще в 2004 году и уничтожили популяцию местных пчел, покусали 180 человек.

Шершни Vespa Velutina распространены в Юго-Восточной Азии. Считается, что они попали в Европу около 15 лет назад вместе с грузом керамики из Китая. Вскоре они захватили юго-западные регионы Франции, а в последние годы движутся на север и восток страны. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать свою жертву на расстояние до 10-15 метров.

Как сообщала «Фраза», в июле 2010 года жилой дом в Соломенском районе Киева наводнили шестисантиметровые шершни.

17 августа 2013 года в Ровенской области в селе Хиночи Володимирецкого района шершни до смерти изжалили лесника.

28 июля 2018 года рой шершней в Днепре напал на двух мужчин, один из которых умер на месте.

16 августа того же года в поселке Лукьянцы Харьковской области стая шершней до смерти искусала 45-летнего мужчину.

Тэги: нападение, мир, смерть, Франция, шершень

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