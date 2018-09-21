В Одессе совершено дерзкое нападение на инкассаторов. Ранены два человека, похищено 200 тыс. грн

В пятницу, 21 сентября, в Одессе произошло вооруженное нападение на инкассаторов. Как выяснили журналисты «Фразы», двое вооруженных людей отобрали у них 200 тысяч гривен.

По информации «Думской», нападение произошло на улице Семинарской. Преступники, вооруженные травматическими пистолетами, напали на инкассаторский автомобиль, который обслуживал терминалы пополнения счета.

Ранив инкассаторов, грабители украли около 200 тысяч гривен и скрылись на автомобиле «Опель».

По городу был оперативно введен план «Сирена». Поиски преступников продолжаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2016 года в Одессе было совершено неудачное ограбление инкассаторского автомобиля. Преступником оказался сотрудник той же инкассаторской фирмы. Потерпев неудачу в своем плане, нападавший в итоге застрелился.