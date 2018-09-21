Не паспорт: СМИ узнали, что на самом деле выдавало украинцам венгерское консульство на Закарпатье

На сенсационном видео, снятом в венгерском консульстве в Берегове, людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в расследовании, опубликованном «Европейской правдой».

В частности, в статье «100 тысяч верных Венгрии: история и скрытые детали паспортного скандала на Закарпатье», указывается, что на видео виден лишь один из этапов получения гражданства — наиболее торжественный, с шампанским. В рамках этого этапа венгры действительно дают присягу и поют гимн Венгрии.

При этом подчеркивается, что венгерский паспорт они не получают..

По данным журналистов, после присяги новым гражданам Венгрии выдают целый пакет документов, в который входят документ о натурализации honosítási okirat и карта регистрации гражданина Венгрии lakcímkártya. В этой карте указано, что человек — гражданин Венгрии с пропиской за ее пределами.

На основе этих документов о приобретенном гражданстве человек может обратиться за предоставлением ему как венгерского внутреннего паспорта, который имеет вид ID-карты, так и венгерского загранпаспорта. Причем, как утверждают авторы, часто именно его и называют просто венгерским паспортом.

Между тем, министр иностранных дел Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины после публикации видео раздачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. По его словам, попытки запугать закарпатских венгров перешли на новый уровень.

Как сообщает «Новое Время», публикацию видеоролика Сийярто назвал попыткой используя антивенгерские настроения завоевать голоса избирателей перед выборами, а возможную высылку венгерского консула Будапешт расценит как недружественный шаг со стороны Украины, который еще больше усложнит Киеву процесс евроинтеграции.

В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае выполнения данных угроз Украина поставит ряд вопросов, среди которых программы финансирования на Закарпатье. «Последствия будут очень просты: мы с венграми сядем снова. Будем говорить о том, как увеличивается переходный период для закона об образовании. Это для них важно. Мы будем говорить о том, как осуществляется финансирование венгерской деятельности, — цитирует Климкина ТСН. — 22 тысячи украинских граждан венгерского происхождения получили в прошлом году помощь. Там их вообще 100-110 тысяч».

«Это означает, что каждая пятая семья получает эту помощь. Каким образом, в каких деньгах, через какие механизмы? Как раз сейчас проверяем. Темы разговора с венграми у нас есть», — заключил глава ВИД, подчеркнув, что Украина не позволит Венгрии раздавать свое гражданство на территории Украины, так как эта тема для Киева является так называемой красной линией.

Как сообщала «Фраза», 19 сентября 2018 года в Сети появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.